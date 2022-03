FC Den Bosch zegt contracten Van der Winden en Felida formeel op

FC Den Bosch heeft de aflopende contracten van Jordy van der Winden en Kevin Felida formeel opgezegd. Dat betekent niet per se dat Van der Winden volgend seizoen niet meer in het blauw-wit te bewonderen is. Felida is wel aan zijn laatste maanden in Stadion De Vliert bezig.

FC Den Bosch houdt de mogelijkheid open om de komende maanden in gesprek te gaan met Van der Winden over een eventuele nieuwe verbintenis. ,,Maar ik wil eerst meer duidelijkheid van de clubleiding over het budget voor volgend seizoen voordat ik spelers vast ga leggen”, zegt technisch manager Jan Gösgens.

Waarom het contract van Van der Winden dan al wel is opgezegd? ,,Omdat wij dat wettelijk verplicht zijn", zegt Gösgens. ,,Aflopende contracten die niet voor 1 april worden opgezegd, worden automatisch verlengd.”

Bij FC Den Bosch geldt dat alleen voor de verbintenissen met Van der Winden, Felida en reservedoelman Konrad Sikking. Omdat de overeenkomst met de laatste niet is opgezegd, is duidelijk dat FC Den Bosch met hem sowieso verder gaat. Over zijn nieuwe contract wordt de komende maanden verder gepraat.

Eerste verbintenis

Bij de overige spelers bij FC Den Bosch die een aflopend contract hebben (Soufyan Ahannach, Barry Maguire en Torino Hunte) gaat het om hun eerste verbintenis met de club. Dan geldt de 1 april-regel niet en kan FC Den Bosch in een later stadium beslissen om wel of niet te verlengen.

De overeenkomst met Rik Mulders, die eveneens een aflopend contract had, is door een automatische optie inmiddels verlengd tot en met 2023. Wat er met de amateurspelers en de huurlingen in de Bossche selectie gaat gebeuren, moet de komende maanden blijken.

Volledig scherm Kevin Felida heeft al eerder duidelijk gemaakt deze zomer bij FC Den Bosch te vertrekken. © Pro Shots / Ron Baltus

Van der Winden (28) speelt al sinds 2015 bij FC Den Bosch en is daarmee in de langst dienende speler in de huidige selectie. De verdediger kwam tot dusver tot 108 competitiewedstrijden en 4 doelpunten voor FC Den Bosch.

Felida (22) heeft zelf al duidelijk gemaakt deze zomer een stap omhoog te willen maken. De middenvelder speelde sinds december 2017 126 competitieduels voor FC Den Bosch, waarin hij 5 keer scoorde.

Huidige selectie FC Den Bosch:

Doorlopend contract (12): Wouter van der Steen (2024), Victor van den Bogert (2023), Teun van Grunsven (2023), Dylan Ryan (2023), Nick de Groot (2024), Jorn van Hedel (2023), Linus Zimmer (2023), Dino Halilovic (2023), Steven van der Heijden (2024), Ryan Leijten (2024), Sebastiaan van Bakel (2024), Rik Mulders (2023).

Aflopend contract (6): Konrad Sikking (niet opgezegd), Jordy van der Winden (formeel opgezegd), Kevin Felida (formeel opgezegd), Barry Maguire (eerste contract), Soufyan Ahannach (eerste contract), Torino Hunte (eerste contract).

Amateurspelers (4): Gijs Schalks, Stan Maas, Djumaney Burnet, Jochem Scheij.

Huurspelers (6): Terrence Douglas (Ajax, optie tot koop), Mike van Beijnen (Fortuna Sittard), Jeremy Cijntje (Heracles Almelo), Mohammed Berte (KV Oostende), Preben Stiers (KV Oostende), Nikolaj Möller (Arsenal).