FC Den Bosch zet huiszanger Jack van Raamsdonk op non-actief na racistische Facebookpost

Van Raamsdonk zelf ontkent in alle toonaarden iets met die posts te maken te hebben. ,,Ik ben gehackt”, laat hij weten vanuit Spanje, waar hij op toernee is. Desondanks staat de zanger in elk geval voorlopig op non-actief, zegt woordvoerster Ester Bal van FC Den Bosch. ,,In elk geval totdat hij aan kon tonen dat hij daadwerkelijk gehackt is en richting Facebook actie heeft ondernomen. Wij willen als voetbalclub niets met racisme te maken hebben.”