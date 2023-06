FC Den Bosch ziet hoofd jeugdopleiding vertrekken naar Ajax

De afgelopen zes jaar was Wijlaars werkzaam in de jeugdopleiding van FC Den Bosch. Daarvoor was hij actief als speler in de Vliert. ,,De afgelopen zes jaar heb ik me samen met alle collega’s met ziel en zaligheid ingezet voor onze opleiding. Met als doel om de spelers en kaderleden zich te laten ontwikkelen. FC Den Bosch is een echte opleidingsclub. Dat geld niet alleen voor de spelers en trainer, maar uiteindelijk ook voor de mensen in de organisatie. Ik ben er trots op om deze stap te kunnen maken.”