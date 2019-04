FC Den Bosch ziet winst in blessuretijd alsnog verdampen: 1-1 tegen Sparta

Stadion De Vliert zinderde en de M-side vierde al feest. In de thuiswedstrijd tegen Sparta leek FC Den Bosch vrijdagavond op weg naar de tweede opeenvolgende overwinning van deze week. Maar in de blessuretijd ging het alsnog mis voor de thuisploeg. Stefan Velkov werkte na een vrije trap voor Sparta de bal ongelukkig in eigen doel. Het 1-1-gelijkspel was een bittere tegenvaller voor FC Den Bosch dat na weken van kommer en kwel eindelijk het lek boven lijkt te hebben.

Wekenlang hikte de ploeg van trainer Wil Boessen tegen de erfenis van de tweede periode aan. De succesreeks van vijftien wedstrijden zonder nederlaag kreeg een vervolg met tien duels met daarin maar één winstpartij. Het vertrouwen leek compleet verdwenen en Boessen twijfelde openlijk over de manier waarop hij zijn elftal weer aan de gang moest krijgen.

Deze week vond hij het antwoord. Maandag werd Jong PSV naar huis gecounterd en vrijdag herhaalde FC Den Bosch dat bijna tegen Sparta, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie.

Na de succesvolle missie tegen Jong PSV van afgelopen maandag had Boessen zijn ploeg tegen Sparta met dezelfde opdracht het veld ingestuurd. Ook aan de opstelling was nauwelijks iets veranderd. Alleen op het middenveld was de geschorste Luuk Brouwers (vijfde gele kaart van het seizoen tegen Jong PSV) vervangen door Kevin Felida.

Weinig kansen

In de eerste helft kwam FC Den Bosch er al een paar keer gevaarlijk uit, maar tot grote kansen leidde dat nog niet. Ook Sparta kreeg een aantal mogelijkheden, waarbij de beste voor Lars Veldwijk in de 26ste minuut, maar de spits schoot naast.

In de tweede helft bleef het spelbeeld lange tijd hetzelfde, al gaf FC Den Bosch nu nog nauwelijks iets weg en werd de ploeg voorin allengs gevaarlijker. In de 68ste minuut had dat resultaat. Een vrije trap van Danny Verbeek belandde bij Leo Väisänen, die de bal klaar legde voor Stefano Beltrame.