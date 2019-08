FC Den Bosch ziet winst uit handen glippen in turbulente slotfase tegen FC Eindhoven

De Vliert vierde al feest. De dag waarop duidelijk werd dat FC Den Bosch de begroting voor dit seizoen toch sluitend had gekregen leek dan ook nog eens opgeluisterd te worden met een thuisoverwinning op FC Eindhoven. Maar diep in blessuretijd kwamen de bezoekers uit een penalty van Branco van den Boomen toch nog langszij: 1-1.

De totstandkoming van de gelijkmaker kon niet veel zuurder. Eerst leek Rigino Cicila gewoon door te lopen na een tackle van Azzeddine Dkidak in het strafschopgebied, maar uiteindelijk ging de Eindhoven-speler met een duik toch nog tegen het gras. Tot ontzetting van FC Den Bosch wees scheidsrechter Dieperink naar de stip.

De Vliert veerde op toen Wouter van der Steen de strafschop van Van den Boomen stopte, maar tot afgrijzen van alles wat FC Den Bosch was moest de penalty worden overgenomen. Even leek het erop dat scheidsrechter Dieperink daartoe besloot voor te vroeg inlopen van Ringo Meerveld, maar al snel werd duidelijk dat hij Van der Steen bestrafte voor het te vroeg inkomen vanaf de doellijn. De doelman kreeg geel en de strafschop moest worden overgenomen. Nu schoot Van den Boomen wel raak en bezorgde hij FC Den Bosch een ijskoude douche.

Herstel

Desondanks kon de thuisploeg zich optrekken aan een veel betere wedstrijd dan vorige week tegen Telstar (0-1-verlies). Trainer Erik van der Ven had gekozen voor een 4-3-3-formatie met Ryan Trotman als diepste spits, Danny Verbeek als rechtsbuiten en Ruben Rodrigues als linksbuiten. Daarachter speelde Paco van Moorsel op zijn vertrouwde nummer 10-positie. De routinier, die deze zomer terugkeerde in De Vliert, was voor het eerst dit seizoen fit genoeg om te starten.

FC Den Bosch begon heel behoorlijk. Na elf minuten kreeg de ploeg een penalty, nadat FC Eindhoven-verdediger Valentino Vermeulen Mats Deijl had neergelegd in het strafschopgebied. Het buitenkansje was echter niet aan Danny Verbeek besteed, die moest toezien hoe Eindhoven-doelman Ruud Swinkels zijn pingel uit de hoek ranselde. Daarna golfde het spel op en neer met aanvankelijk een licht overwicht voor FC Den Bosch, maar uiteindelijk ook enkele behoorlijke kansen voor FC Eindhoven. Desondanks bleef het tot de rust 0-0.

Verbeek