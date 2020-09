FC Den Bosch zonder Jordy van der Winden naar Breda

FC Den Bosch moet het maandag in de uitwedstrijd tegen NAC doen zonder Jordy van der Winden. De verdediger kampt nog altijd met de knieklachten die hem ook vorige week in het gewonnen thuisduel met FC Dordrecht (2-1) aan de kant hielden.

Van der Winden liep de blessure een week geleden op de training op. Zaterdag onderging hij een mri-scan om de aard van de kwetsuur aan zijn rechterknie vast te stellen. De uitslag daarvan laat nog op zich wachten.

Van der Winden was al eerder langdurig uitgeschakeld toen hij in november 2018 de kruisbanden in zijn rechterknie afscheurde. In januari dit jaar maakte hij zijn rentree na veertien maanden blessureleed.

Kampioenskandidaat

Met NAC treft FC Den Bosch opnieuw een kampioenskandidaat in dit nog prille seizoen. Twee weken terug openden de Bosschenaren de competitie met een uitwedstrijd tegen De Graafschap, een andere titelfavoriet. Ondanks de 4-2-nederlaag die daar geleden werd maakte het elftal van trainer Erik van der Ven toen indruk met het frisse spel dat de jonge Bossche ploeg op de mat legde.

,,Hopelijk kunnen wij het tegen NAC opbrengen om opnieuw zo te spelen, want als wij in staat zijn om heel gedisciplineerd te voetballen kunnen we het elke tegenstander lastig maken", zegt Van der Ven.

Vorig seizoen

De coach bewaart goede herinneringen aan de uitwedstrijd van vorig seizoen toen FC Den Bosch voor het eerst in de historie in Breda won (1-2). ,,Het zou mooi zijn om nu hetzelfde resultaat neer te zetten, al is het met deze jonge ploeg de vraag of je stabiel kunt blijven", aldus Van der Ven.

Bij NAC treft FC Den Bosch twee oude bekenden. Verdediger Moreno Rutten speelde van 2012 tot 2015 in stadion De Vliert en woont nog altijd in Den Bosch. Daarnaast maakt Mario Bilate, die afgelopen week met een bliksemtransfer overkwam van RKC, wellicht zijn debuut voor NAC. De spits speelde in het seizoen 2016-2017 nog voor FC Den Bosch.

Bongiovanni

Naast Van der Winden mist FC Den Bosch ook de al langer geblesseerden Junior van der Velden, Najim Haidary en Robin Voets. Of Ryan Lambert en Christophe van Zutphen, die deze week al wel meetrainden, inzetbaar zijn is nog niet zeker.

Adrien Bongiovanni, die op huurbasis van AS Monaco is overgekomen, is inmiddels speelgerechtigd en zou zijn debuut kunnen maken voor FC Den Bosch. De Belgisch/Italiaanse aanvaller begint wellicht nog op de bank.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Deijl, Soumaoro, Van Hedel, Green; Van Moorsel, Felida, Van der Heijden, Meerveld; Hornkamp, Trotman.