FC Den Bosch zonder Meerveld en Mulders naar NEC

FC Den Bosch kan dinsdag in de uitwedstrijd tegen NEC niet beschikken over Ringo Meerveld en Rik Mulders. Beide spelers hebben nog te veel last van de blessures waarmee ze vrijdag uitvielen in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht (3-0).

Meerveld haakte in dat duel al in de vierde minuut af nadat hij door zijn enkel was gegaan. De verwachting is dat hij volgende week maandag, in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax, wel kan spelen.

Mulders viel vrijdag vier minuten voor tijd uit met knieklachten. Hoelang zijn herstel gaat vergen is nog niet duidelijk.

Basisplaatsen voor Roy Kuijpers en Jorn van Hedel

Door het ontbreken van Meerveld en Mulders zijn er dinsdag basisplaatsen voor Roy Kuijpers en Jorn van Hedel. Verder verandert trainer Jack de Gier niets aan de opstelling van zijn winnende team van afgelopen vrijdag. ,,Ik was zeer tevreden over wat ik daar gezien heb”, zei de coach maandag.

Quote Als we spelen als tegen Jong FC Utrecht hoeven we voor niemand bang te zijn Jack de Gier (52), Trainer FC Den Bosch

,,Als we spelen als tegen Jong FC Utrecht hoeven we voor niemand bang te zijn. Met het mes tussen de tanden en durven voetballen. En als je dan een keer een foutje maakt staat er altijd nog een keeper of een verdediger om een bal van de lijn te halen”, aldus De Gier.

Met de winst op Jong FC Utrecht maakte FC Den Bosch, dat nog altijd laatste staat in de Keuken Kampioen Divisie, een einde aan een periode van twintig competitiewedstrijden zonder zege. Voor De Gier zelf betekende het dat hij in zijn derde duel als hoofdtrainer van FC Den Bosch zijn eerste overwinning boekte.

Geen speciaal gevoel bij NEC

Met NEC als tegenstander treft FC Den Bosch de club waar De Gier in het seizoen 2018-2019 hoofdcoach was. Toch heeft de ontmoeting met de Nijmegenaren voor hem geen speciale betekenis, zei de trainer gisteren. ,,Ik kom wel vaker bij clubs waar ik gespeeld heb of trainer geweest ben. En dan is het leuk om de mensen daar weer terug te zien, maar verdere gevoelens maakt dat niet los bij mij. Het zijn de spelers die het moeten doen.”

In de selectie van FC Den Bosch zitten drie spelers die een verleden hebben bij NEC. Van dat trio staat alleen Paco van Moorsel in de basis. Frank Sturing en Christophe van Zutphen beginnen op de bank.

Soufyan Ahannach voor het eerst in de wedstrijdselectie

Ook Soufyan Ahannach zit dinsdag voor het eerst als wisselspeler bij de wedstrijdselectie. De middenvelder haakte twee weken geleden aan bij FC Den Bosch en is na twee weken meetrainen fit genoeg om mee af te reizen naar Nijmegen.

Voor Mats Deijl, die sinds eind oktober afwezig was door een breuk in zijn middenvoetsbeentje, komt de wedstrijd tegen NEC net te vroeg. De rechtsback keert komende maandag tegen Jong Ajax wellicht terug in de wedstrijdselectie. Naast Deijl, Mulders en Meerveld zitten ook Jordy van der Winden, Najim Haidary, Steven van der Heijden, Adrien Bongiovanni, Robin Voets, Teun van Grunsven en Stan Maas nog in de ziekenboeg.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Van Hedel, Soares Fonseca, Van der Velden, Green; Felida, Van Moorsel, Moreo Klas; Postema, Hornkamp, Kuijpers.