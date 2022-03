FC Den Bosch zonder Nikolaj Möller naar Telstar

Willem II rondt komst FC Den Bosch-spits Hornkamp af: ‘Ik hoefde niet lang na te denken’

Het was al bekend dat hij een mondeling akkoord had met Willem II, maar nu is de transfer van FC Den Bosch-spits Jizz Hornkamp helemaal afgerond. De 23-jarige spits heeft in Tilburg een contract voor tweeënhalf jaar ondertekend. Daarnaast heeft zijn nieuwe club een optie om de verbintenis met een jaar te verlengen.

