FC Eindhoven maakt einde aan succesreeks FC Den Bosch

Vijftien wedstrijden op rij was FC Den Bosch ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie, maar in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven kwam daar vrijdagavond een einde aan. Door twee late doelpunten van Collin Seedorf en invaller Elisha Sam leed het elftal van trainer Wil Boessen zijn eerste competitienederlaag sinds 21 september: 2-0.

Bij FC Den Bosch was er vrijdag voor het eerst een basisplaats voor Vincent Vermeij. De huurling van Heracles stond in de punt van de aanval van de 4-3-3-formatie, waardoor Rauno Sappinen op de bank begon.

FC Den Bosch startte wat sterker dan FC Eindhoven, maar wist niet tot echt grote kansen te komen. De lengte van Vermeij voorin werd nauwelijks benut. Veel ballen vanaf de zijkant gingen te laag richting de spits die niet tot een uitgespeelde kans wist te komen. Ook een fraai steekpassje van Danny Verbeek richting Vermeij, na ruim een halfuur, leverde niet meer dan een hoekschop op.

Gaandeweg de eerste helft kwam FC Eindhoven beter in de wedstrijd en kort voor rust kreeg de thuisclub de beste kans van de eerste 45 minuten. Alvin Daniels werkte de bal van dichtbij echter naast het doel van Wouter van der Steen.

Offensief

Meteen na rust schoot Sven Blummel op de lat. Hij deed dat in buitenspelpositie, maar het leek het sein voor een nieuw offensief van FC Den Bosch. Niets was minder waar, want het was FC Eindhoven dat de wedstrijd daarna naar zich toe trok. Verder dan een schot van Elton Kabangu, net naast, kwam de thuisclub echter ook niet.

Na een dik uur bracht Boessen dan toch Sappinen in de ploeg, als vervanger van Oussama Bouyaghlafen. FC Den Bosch schakelde over op een 4-4-2-formatie, maar het was FC Eindhoven dat het spel bleef dicteren. In de slotfase moest Boessen de aangeslagen Mats Deijl vervangen door Nicolas Romat en kwam Danny Holla nog in het veld voor Sven Blummel.

Slotfase

Het veranderde niets aan het spelbeeld. FC Den Bosch worstelde, had het lastig met FC Eindhoven, maar echt grote kansen bleven aan beide kanten uit. Tot in de ultieme slotfase. Eerst schoot Seedorf raak toen FC Den Bosch de bal in de 88ste minuut na een aanval van de thuisclub niet kreeg weggewerkt.