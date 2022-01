FC Emmen mist topschutter tegen FC Den Bosch vanwege corona

Verhuur aan FC Den Bosch afgebroken: Zuijder­wijk terug op trainings­veld Willem II

Rick Zuijderwijk is terug bij Willem II. De 20-jarige middenvelder was eigenlijk tot het einde van dit seizoen verhuurd aan FC Den Bosch, maar stond maandagochtend weer op het trainingsveld in Tilburg, waar hij ook het seizoen zal afmaken.

