Felida maakt het De Gier moeilijk bij FC Den Bosch: ,,Ik heb laten zien dat ik in de basis hoor”

Aanvallend onmachtig FC Den Bosch lijdt zesde nederlaag van 2022

Nee, heel veel minder was FC Den Bosch niet dan NAC, zondagmiddag in Breda. Maar scoren was weer te veel gevraagd voor de ploeg van trainer Jack de Gier. De thuisploeg deed dat wel, twee keer, en won met 2-0.

13 februari