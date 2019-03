Flink pak slaag voor ontluisterend FC Den Bosch in Nijmegen: 5-0

Het veel betere NEC besliste de wedstrijd al in het eerste kwartier. In de elfde minuut leverde Kevin Felida de bal kinderlijk in tijdens de opbouw, waarna Jonathan Okita alleen op Wouter van der Steen af kon. De doelman van FC Den Bosch redde op het eerste schot van de NEC-aanvaller, maar in de rebound schoot Okita de bal via Leo Väisänen alsnog binnen.