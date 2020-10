Frank Sturing wil zich bij FC Den Bosch weer in de kijker spelen

Sturing is een welkome versterking in de selectie van trainer Erik van der Ven. Met name centraal achterin kampte FC Den Bosch met personele problemen. Junior van der Velden, Jordy van der Winden en Najim Haidary zijn door blessures nog lange tijd uitgeschakeld. En Christophe van Zutphen, die de laatste drie wedstrijden speelde, komt net terug van langdurig blessureleed. De andere centrumverdediger, Brem Soumaoro, is eigenlijk een middenvelder. Hoewel Van der Ven dat anders ziet. ,,Brem is multifunctioneel inzetbaar. Dat soort spelers hebben wij het liefste.”

Lees ook Verdediger Sturing sluit op amateurbasis aan bij FC Den Bosch Lees meer

Met Sturing haalt FC Den Bosch er in elk geval een echte centrumverdediger bij. De 23-jarige Nijmegenaar maakte maandag kennis met de rest van het team en trainde voor het eerst mee. ,,Ik ken hier alleen Christophe van Zutphen en de broertjes Lambert. De rest is nieuw voor mij, maar het lijkt me wel een goeie groep", zei hij.

Oost-Europa

Het doel van Sturing bij FC Den Bosch is duidelijk: de verdediger wil zich weer in de kijker spelen. Bij NEC kreeg hij na vorig seizoen geen nieuw contract en de zoektocht naar een nieuwe club was niet succesvol. ,,Er was wel belangstelling uit Oost-Europa, maar die stap wil ik nu nog zetten. Ook heb ik contact gehad met andere clubs uit de Keuken Kampioen Divisie, maar daar had ik steeds niet het goede gevoel bij. Ik wilde wel naar een club waar ik op speeltijd kan rekenen.”

Sturing gaat er vanuit dat hij met FC Den Bosch die club gevonden heeft. Geld om hem een contract aan te bieden was er niet in De Vliert, maar met een verbintenis op amateurbasis hoopt hij toch weer in de picture te komen. ,,En het is goed te doen van uit Nijmegen. Een halfuurtje rijden.”

Canada

Sturing zat dertien jaar bij NEC, waar hij de hele jeugdopleiding doorliep en de laatste vier seizoenen deel uitmaakte van de hoofdmacht. De speler heeft naast de Nederlandse ook de Canadese nationaliteit, waarmee hij al deel uitmaakte van de voorselectie van het olympisch elftal van dat land. Nadat hij bij NEC geen nieuw contract kreeg, hield hij de voorbije maanden bij die club wel zijn conditie op peil.

Sturing is wellicht niet de laatste aanwinst voor FC Den Bosch. Manager voetbalzaken Jan Gösgens liet maandag weten dat de club dinsdag op de laatste dag van de transfermarkt nog hoopt om een aanvallende versterking binnen te halen. Dat moet dan eveneens op amateurbasis of op huurbasis gebeuren.

Debuut

Of Sturing dinsdag in de thuiswedstrijd tegen Almere City zijn debuut gaat maken voor FC Den Bosch is nog niet duidelijk. Dat duel is de eerste wedstrijd die FC Den Bosch door de nieuwe coronaregels af moet werken zonder publiek in De Vliert. ,,Jammer”, aldus trainer Van der Ven. ,,We zullen het dus zonder de steun van de fans moeten doen.”

Van der Ven verwacht een lastige wedstrijd tegen Almere City, dat op dit moment met 13 punten uit 5 wedstrijden tweede op de ranglijst staat. FC Den Bosch is de nummer dertien met 6 uit 5. ,,Het is een sterke ploeg met een brede selectie. Maar we weten hoe ze spelen”, verwijst Van der Ven naar het oefenduel dat FC Den Bosch in augustus met 1-0 verloor in Almere. ,,Daar speelden ze wel met een andere opstelling dan dinsdag, maar hun systeem is altijd hetzelfde.”

Vermoedelijke opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Deijl, Van Zutphen, Soumaoro, Green; Van Moorsel, Felida, Moreo Klas, Meerveld; Hornkamp, Trotman.