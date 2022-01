Gaat Barry Maguire na avontuur in Singapore voor zijn derde periode bij FC Den Bosch? ‘Play-offs zouden het afmaken’

FC Den Bosch haalt Kroatische middenvel­der Dino Halilovic van Esbjerg naar De Vliert

Met de 23-jarige Kroaat Dino Halilovic haalt FC Den Bosch zijn eerste versterking in deze transferperiode binnen. De middenvelder komt over het van het Deense Esbjerg fB, dat evenals FC Den Bosch in handen is van de Amerikaanse groep aandeelhouders rond de Pacific Media Group (PMG).

12 januari