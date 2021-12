Gaston Salasiwa vertrekt bij FC Den Bosch, Yahya Boussakou is op proef

Salasiwa had gehoopt in die periode een contract af te dwingen, maar daarin is hij niet geslaagd. ,,Ik heb van de club begrepen dat ze alleen jongere spelers een contract aanbieden. Dan ga ik verder kijken. Ik kan hier niet voor niets blijven spelen”, aldus de in Maastricht woonachtige voetballer.

Salasiwa kwam de voorbije maanden tot zeventien optredens voor FC Den Bosch. Tot de winterstop maakt hij nog deel uit van de selectie.

Yahya Boussakou

Bij de ploeg van De Gier is sinds deze week de 21-jarige rechtsbuiten Yahya Boussakou van ADO Den Haag op proef. Hij traint ook volgende week nog mee. Als Boussakou bevalt wil FC Den Bosch hem in de tweede seizoenshelft wellicht huren van ADO. De Marokkaanse Hagenaar zou dan het gat in kunnen vullen dat Roy Kuijpers vorige week achterliet met zijn plotse vertrek naar RKC.

Volledig scherm Yahya Boussakou, hier in het shirt van ADO Den Haag, is op proef bij FC Den Bosch. © Pro Shots / Remko Kool

In de uitwedstrijd tegen Roda JC moet FC Den Bosch het vrijdagavond nog doen met de selectie die vorige week thuis kansloos met 0-5 van NAC verloor. Na de 3-0-nederlaag bij koploper FC Volendam van de week daarvoor was dat de tweede stevige verliespartij op rij voor de ploeg van De Gier. Desondanks was er ook op de ochtendtraining van donderdag niks te merken van paniek of een downstemming bij FC Den Bosch. ,,Tegen NAC speelden we heel slecht, maar we hebben 25 punten en staan nog altijd tiende. Dat is prima”, zegt De Gier.

De coach heeft met zijn spelers nog wel teruggekeken waar het fout ging tegen NAC. ,,Te veel fouten in de persoonlijke duels. Dat moet tegen Roda JC anders.”

Bekertoernooi

Het is de tweede keer dit seizoen dat FC Den Bosch afreist naar Kerkrade voor een uitwedstrijd. Op 26 oktober werd er bij Roda met 2-1 verloren in het bekertoernooi. De beslissende goal viel destijds in de laatste minuut. ,,Wij zaten toen in een andere fase, met meer blessures. Bij Roda is er niet veel veranderd, dus we weten wat we kunnen verwachten”, zegt De Gier.

De Limburgse tegenstander staat op de ranglijst twee plaatsen en twee punten boven FC Den Bosch. ,,Een resultaat vrijdag is belangrijk. Om het gat met de ploegen boven ons niet te groot te laten worden”, aldus De Gier.

FC Den Bosch heeft nog twee wedstrijden te gaan tot de winterstop, vrijdag uit tegen Roda en op maandag 20 december uit tegen Jong AZ.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Van Beijnen, Van Grunsven, van der Winden, Van Hedel; Felida, Leijten, Van der Heijden, Ahannach; Stiers, Hornkamp.