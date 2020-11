Geen corona meer, maar nog wel tien blessures bij FC Den Bosch

Geschorst

En dan is Daniël Noels geschorst na zijn rode kaart tegen Go Ahead Eagles (3-0-verlies) van afgelopen zondag. Het is voor trainer Erik van der Ven met name in defensief opzicht dus een hele puzzel om tot een aanvaardbare opstelling te komen, waarbij hij wellicht weer een bericht moet doen op spelers uit het beloftenelftal. Zo gloort er op de linksbackpositie een basisplaats voor Stan Maas (19), die zondag in Deventer als invaller zijn eerste halve wedstrijd in het betaalde voetbal speelde.