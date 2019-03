Geen excuses meer bij FC Den Bosch, trainer Wil Boessen eist een overwinning tegen Helmond Sport

FC Den Bosch heeft in de voorbije weken de slechtste reeks van het seizoen achter de rug. Uit de laatste zes wedstrijden werden slechts drie punten gehaald. De ploeg van Boessen zakte daardoor van de eerste naar de vierde plaats op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie.

De laatste overwinning dateert van zeven weken geleden: op vrijdag 18 januari werd het eigen huis 3-0 tegen TOP Oss. ,,Het is nu tijd om weer eens een wedstrijd te winnen”, aldus Boessen. ,,Vorige week tegen Jong Ajax (2-2, red.) speelden we al heel goed, maar troffen we ook een hele sterke tegenstander.”

Voorlaatste

Tegen Helmond Sport is dat wel anders. Die ploeg verloor al zeven wedstrijden op rij, haalde na de winterstop nog maar een punt en staat voorlaatste op de ranglijst. Toch wil Boessen daar niets over zeggen. ,,Ik ga niet denigrerend doen over een tegenstander. Ik praat daar niet over. Ik kijk naar ons zelf. En wij zijn er aan toe om weer eens te winnen.”

Geblesseerden

FC Den Bosch moet dat vrijdagavond doen zonder een behoorlijke lijst geblesseerden. Mats Deijl, die vorige week tegen Jong Ajax zijn scheenbeen brak, staat naar verwachting zeker drie of vier maanden aan de kant. Danny Holla, die in die wedstrijd uitviel met knieklachten, is ook nog niet inzetbaar.

Daarnaast ontbreken Stefan Velkov (knie), Sam Kersten (knie), Oussama Bouyaghlafen (knie), Jordy van der Winden (knie), Konrad Sikking (hersenschudding) en Brahim Darri (op de terugweg van een virusinfectie). Boessen verwacht wel dat Velkov, Kersten en Bouyaghlafen volgende week alweer met de groep mee kunnen gaan trainen.

Defensie

Met het ontbreken van Deijl, Velkov, Kersten en Van der Winden mist Boessen vooral in de defensie veel spelers. ,,Daarom ben ik blij dat we nu een brede selectie hebben, zodat we dit op kunnen vangen", zegt de coach met een verwijzing van vorig seizoen toen een combinatie van veel blessures en een smalle selectie FC Den Bosch na de winterstop opbrak.

Achterin heeft Boessen het minste te kiezen en zal hij spelen met het viertal Nicolas Romat, Leo Väisänen, Julian Marchioni en Amine Khammas. ,,Ik ben nu heel blij dat we een speler als Romat in de winterstop gehouden hebben. Hij is zich altijd als een voorbeeldprof blijven gedragen en kan nu weer aan de bak", zegt Boessen over de Argentijn die zijn basisplek als rechtsback vorig najaar verloor aan de nu uitgeschakelde Mats Deijl.

Hoe zijn opstelling er op het middenveld en de aanval uitziet, wil Boessen nog niet zeggen. ,,Nu Kevin Felida en Luuk Brouwers weer helemaal fit zijn heb ik daar het meeste te kiezen.”