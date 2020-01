Geen goals bij oefenduel tussen Kozakken Boys en FC Den Bosch

FC Den Bosch had er voorafgaand aan de wedstrijd nog maar twee trainingen opzitten in 2020, Kozakken Boys ‘anderhalve’, volgens trainer Rick Adjei. ,,Kijkend naar de arbeid die er geleverd is, kan ik wel tevreden zijn over mijn spelers", zei FC Den Bosch-coach Erik van der Ven over de enige oefenwedstrijd die zijn ploeg in de winterstop gepland heeft. ,,We waren zeker voor rust de bovenliggende partij en forceerden in die fase ook acht hoekschoppen.”