Geen uitstel voor ex-financier Kakhi Jordania in rechtszaak tegen FC Den Bosch

Jordania had om uitstel gevraagd om te voorkomen dat hij twee keer in quarantaine zou moeten, eerst bij aankomst in Nederland en daarna bij zijn terugkeer naar zijn vaderland Georgië.

FC Den Bosch tekende bezwaar aan tegen het verzoek van de voormalige financier van de club. Dat is nu gehonoreerd.

Twee miljoen

In de zaak eist Jordania bijna twee miljoen euro van de voetbalclub die volgens hem in het seizoen 2018-2019 zonder zijn toestemming zijn uitgegeven. FC Den Bosch is juist van mening dat het nog enkele tonnen van Jordania te goed heeft omdat hij zelf zijn afspraken niet zou zijn nagekomen.

Jordania was in het seizoen 2018-2019 geldschieter van FC Den Bosch. Een poging van de Georgische zakenman om de club over te nemen stuitte destijds op een veto van de licentiecommissie van de KNVB, die twijfels had over de herkomst van zijn geld.

Sindsdien staat FC Den Bosch op eigen benen en heeft de club fors moeten bezuinigen. Inmiddels wordt er gesproken met nieuwe overnamekandidaten. Recordinternational Wesley Sneijder toonde al belangstelling en vorige week werd duidelijk dat de Amerikaanse Pacific Media Group op dit moment de belangrijkste kandidaat is. De onderhandelingen met Sneijder liggen voorlopig even stil.