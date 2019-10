Grieperig FC Den Bosch houdt stand in Deventer

Het was behelpen deze week bij FC Den Bosch. Een buikgriepvirus in de selectie zorgde ervoor dat de training van donderdagochtend niet door kon gaan en dat het team vrijdagavond met de nodige wijzigingen aan moest treden in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Desondanks sleepte FC Den Bosch een punt uit het vuur in Deventer: 0-0.

Het was al voor de zevende keer in twaalf competitieduels dat FC Den Bosch uitkwam op een gelijkspel. Na de remise tegen Roda JC van vorige week was het bovendien de tweede 0-0 op rij.

Het buikgriepvirus dat deze week huishield in de selectie van zorgde ervoor dat de club vrijdag het basistrio Paco van Moorsel, Ryan Trotman en Alexander Laukart moest missen. Trainer Erik van der Ven koos ervoor om dat gemis op te vangen met het basisdebuut van Rik Mulders als linksbuiten, een basisplaats voor Ruben Rodrigues als centrumspits en Abdulsamed Abdullahi op de nummer tien-positie.

Ziekenhuis

Na twaalf minuten spelen wachtte FC Den Bosch de volgende tegenvaller. Luuk Brouwers ging na een duel neer in de middencirkel en uit zijn gebaren bleek meteen dat het mis was met zijn enkel. De middenvelder werd per brancard van het veld gedragen en nog onder de wedstrijd naar het ziekenhuis in Den Bosch gebracht voor onderzoek.

Intussen was Go Ahead de baas op het veld, maar grote kansen waren voor rust schaars. Na acht minuten kopte Kevin Felida een kopbal van Sam Beukema uit een hoekschop via de onderkant van de lat uit het doel. Dichter bij een doelpunt kwam Go Ahead niet al waren er ook nog mogelijkheden voor Martijn Berden en Richard van der Venne.

Aan de overkant wist FC Den Bosch amper gevaar te stichten in de eerste helft. Na rust veranderde er nauwelijks iets aan het spelbeeld. De grootste kans voor Go Ahead was nu voor Jaroslav Navratil, maar hij schoot op Wouter van der Steen.

FC Den Bosch kreeg twee mogelijkheden uit twee vrije trappen, maar die mikte aanvoerder Danny Verbeek allebei in de muur. Van der Ven bracht Oussama Bouyaghlafen na een dik uur in het veld voor debutant Mulders, maar ook de buitenspeler wist geen grote kansen te scheppen. Desondanks voelde het gelijkspel voor het geplaagde FC Den Bosch als een winstpunt. Ook de dik driehonderd meegereisde Bossche supporters vierden het op die manier.