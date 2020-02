Heerlijk avondje teambuilding voor FC Den Bosch

FC Den Bosch weet niet wat het moet verwachten van Roda JC

6 februari Spelen tegen een club waarvan de trainer twee dagen eerder is ontslagen, is dat een voordeel of een nadeel? FC Den Bosch-coach Erik van der Ven haalt er voorafgaand aan het treffen met Roda JC zijn schouders over op. ,,Geen idee hoe dat uitpakt.”