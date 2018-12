Heksenketel als uitdaging voor FC Den Bosch

FC Den Bosch-trainer Wil Boessen gaat er vanuit dat zijn ploeg het vrijdagavond in Deventer in een volle Adelaarshorst op moet nemen tegen Go Ahead Eagles. ,,En dan eens kijken of wij tegen die heksenketel bestand zijn. Dat is een mooie uitdaging”, zegt Boessen met de hem kenmerkende nuchterheid.

Go Ahead Eagles is hard op weg om het eigen stadion (9750 plekken) helemaal uit te verkopen voor de topper tegen Den Bosch. Het uitvak zit met 400 Bossche fans in elk geval helemaal vol. ,,Mooi om mee te maken”, aldus Boessen. ,,Voor de hele ploeg. Niet alleen dat we eerste staan op de ranglijst, maar ook dat we precies op dit moment een aantal topwedstrijden spelen.”

Verheydt

Het duel tussen Go Ahead en FC Den Bosch is de ontmoeting tussen de huidige nummers drie en één van de Keuken Kampioen Divisie. Boessen is vooral voorbereid op de lengte van Go Ahead-spits Thomas Verheydt en de mannen die daar omheen spelen. ,,Jongens als Istvan Bakx, Jaroslav Navratíl en Paco van Moorsel. Die moeten we zien af te stoppen”, zegt Boessen.

Met zijn ploeg trainde hij deze week extra op vrije trappen en corners. ,,Omdat daar de kansen liggen. Go Ahead is daar aanvallend erg sterk in, maar laat verdedigend nog wel eens gaten vallen. Vandaar die extra aandacht.”

Afgezien van de langdurig geblesseerden Jordy van der Winden (knie), Stefan Velkov (knie), Jens van Son (enkel) en Konrad Sikking (hersenschudding) mist FC Den Bosch niemand in de topper van vrijdag. ,,De spelers zijn er klaar voor. Ik heb niemand extra hoeven motiveren. Dit soort wedstrijden wil je spelen”, aldus Boessen.