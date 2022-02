Helpt een gevulde Vliert FC Den Bosch eindelijk weer eens aan een overwinning?

De laatste zege van FC Den Bosch? Die dateert van 19 november vorig jaar. Volledig tegen de verhouding in won de ploeg toen met 1-0 van een veel sterker spelend TOP Oss. Het was meteen de enige overwinning van FC Den Bosch in een lege Vliert.

Zonder de steun van de trouwe aanhang gingen daarna vier thuiswedstrijden verloren. Omdat de ploeg ook op vreemde bodem niet meer wist te winnen, staat de teller nu op tien duels zonder zege: een gelijkspel en negen nederlagen. De laatste zes wedstrijden werden allemaal verloren.

Quote Je zag in de laatste duels, waar weer beperkt publiek bij mocht zijn, al dat we beter speelden Jack de Gier (53), trainer FC Den Bosch

Of het ontbreken van de eigen aanhang tijdens de voorbije lockdown daarbij een rol gespeeld heeft? ,,Ik denk het wel”, zegt trainer Jack de Gier. ,,Je zag in de laatste duels, waar weer beperkt publiek bij mocht zijn, al dat we beter speelden.”

Tot betere resultaten leidde dat nog niet. ,,Maar fans in het stadion brengen voor ons zeker wat extra’s. In de vorige thuiswedstrijd tegen ADO (0-1-verlies, red.) kwamen we na de rode kaart van Barry Maguire met tien man te staan. Maar omdat het publiek als twaalfde, of in dit geval elfde man fungeerde, wisten we het ADO toch nog heel moeilijk te maken.”

Maguire keert terug

Vrijdagavond tegen Jong PSV zitten er normaal gesproken veel meer bezoekers dan de 1698 toeschouwers die er bijna twee weken geleden tegen ADO Den Haag bij waren. In dat duel keert ook Barry Maguire terug in de ploeg, nadat hij afgelopen zondag tegen NAC (2-0-verlies) nog geschorst was vanwege zijn rode kaart tegen ADO. Dat gaat vermoedelijk ten koste van Dino Halilovic, die wellicht naar de bank verhuist.

Volledig scherm Fans van FC Den Bosch vieren de thuiszege op De Graafschap op 5 november vorig jaar. Ook vrijdagavond tegen Jong PSV is er weer volop publiek welkom in De Vliert. © Pro Shots / Peter van Gogh

FC Den Bosch moet tegen Jong PSV dus een einde zien te maken aan een reeks van tien wedstrijden zonder overwinning. Dat is nog lang geen negatief clubrecord. In het sportieve rampseizoen 1994/ 1995 bleef FC Den Bosch 25 wedstrijden zonder zege. Bovendien verloor de club toen veertien duels op rij, dus ook die huidige reeks van zes komt nog niet in de buurt.

Vorig seizoen kende FC Den Bosch een serie van twintig wedstrijden zonder overwinning. Die kostte destijds, na zestien duels zonder zege, toenmalig trainer Erik van der Ven de kop. De situatie in stadion De Vliert is nu heel anders. Het aflopende contract van De Gier werd deze week juist met een jaar verlengd, omdat de club er alle vertrouwen in heeft dat hij de huidige reeks om kan keren.

De trainer zelf gelooft dat ook. ,,Met Jong PSV treffen we een tegenstander die in een mindere fase zit. Twee keer op rij met 2-0 verloren en last van veel blessures. Dit is voor ons het ideale moment om de ommekeer te pakken te krijgen en vol voor de winst te gaan”, aldus De Gier.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van Grunsven, Van der Winden, Douglas; Van der Heijden, Leijten, Maguire; Cijntje, Möller, Ahannach.