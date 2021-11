Herstelde Hornkamp is meteen het breekijzer voor FC Den Bosch: ‘Ik had niet verwacht dat ik zou invallen’

Hoe het met zijn enkel gaat? Jizz Hornkamp vat het antwoord op die vraag in een woord samen. ,,Pijn.” Het is de reden dat de spits de afgelopen vier wedstrijden van FC Den Bosch niet meedeed. En dat hij gisteravond in het uitduel met MVV in Maastricht (0-1-winst) op de bank begon. ,,Alleen als het nodig was, zou ik erin komen.”