Het avontuur van Bosschenaar Appie Abdullahi in Afrika

Nee, dit interlandweekend hoeft Abulsamed Abdullahi (22) niet op pad met het Somalische elftal. Geen bestemmingen in Djibouti of Zimbabwe voor hem, maar gewoon zondag met zijn club FC Den Bosch naar Volendam. Somalië werd in de vorige ronde van de Afrikaanse WK-kwalificatie immers uitgeschakeld. En ja, daar was Appie dus bij.