Het is nog magertjes bij FC Den Bosch, dat ook van MVV verliest

Het is wachten op versterkingen bij FC Den Bosch, dat zaterdagmiddag tegen MVV Maastricht zijn derde oefennederlaag op een rij leed. De Bosschenaren begonnen nog veelbelovend in de eigen Vliert, maar in de eindfase van de wedstrijd maakte de Limburgse opponent het verschil: 1-2.

De handtekeningen van de nieuwe Amerikaanse eigenaren zijn inmiddels dan wel gezet, maar het is niet zo dat er van de ene op de andere dag een totale omslag plaats heeft gevonden bij FC Den Bosch. De Bossche BVO teert vooral nog op de spelers van vorig seizoen en twee aanwinsten. Toch, in de eigen Vliert had de ploeg van Jack de Gier zaterdagmiddag tegen MVV de eerste zestig minuten wel een soort van nieuw elan over zich heen. FC Den Bosch troefde MVV op duelkracht af, maar het laatste halfuur bleek dat het nu nog allemaal wel erg magertjes is.

Kip vertrokken

De Gier stuurde, twee weken voor de competitiestart, ook zo'n beetje zijn sterkste basiself het veld in. Daar was in elk geval geen plek meer voor stagespelers Micha Metz (afgetest) en Ricardo Kip. Die laatste maakte een goede indruk, maar door de Amerikaanse overname zijn er momenteel nogal wat onduidelijkheden bij FC Den Bosch.

De groep die er nu staat was in de eerste 60 minuten beter dan MVV. Jizz Hornkamp werd een keer gelanceerd door Jorn van Hedel, maar kreeg de bal niet lekker mee en op slag van rust schoot Steven van der Heijden van dichtbij op de vuisten van de keeper. MVV kwam niet verder dan een schot van Sven Blummel (ex-FC Den Bosch).

Volledig scherm Jongeling Ryan Leijten (17, links) maakte de negentig minuten vol tegen MVV. © Pro Shots / Johan Manders

Nieuwe nederlaag

In de tweede helft ging FC Den Bosch voortvarend van start; Sebastiaan van Bakel was eerder al dicht bij de 1-0, maar het Hornkamp die de bal uit een corner in de 53ste minuut het beslissende zetje gaf. Die voorsprong hield niet lang stand, in de 59ste minuut maakte Lucas Kalala uit de rebound van een schot van Blummel alweer 1-1. Even later stond diezelfde Blummel aan de basis van de 1-2, hij legde de bal op het hoofd van Orhan Dzepar, die FC Den Bosch zo een nieuwe oefennederlaag bezorgde. Eerder waren UNA (2-0) en NAC Breda (2-1) al te sterk.

Dat maakt eens te meer duidelijk dat de selectie nog versterkt moet worden, FC Den Bosch heeft de hoop dat er voor het sluiten van de transferdeadline - op 31 augustus nog zo'n vijf of zes nieuwe spelers bij gaan komen.

Scheidsrechter: Eijgelsheim

Scoreverloop: 53. Hornkamp 1-0, 59. Kalala 1-1, 68. Dzepar

Opstelling: Van der Steen (46. Sikking); Zimmer, Van den Bogert (46. Maas), Van Grunsven, Van Hedel; Felida (46. Kuijpers), Van der Heijden, Meerveld; Van Bakel, Hornkamp, Leijten.