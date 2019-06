Het seizoen 2018/2019 was er een vol pieken en dalen voor FC Den Bosch

Nooit een saai moment in De Vliert. Als dat ooit duidelijk werd, was het wel dit seizoen. Van juli 2018 tot vandaag was het bijna continu een compleet gekkenhuis in het Bossche voetbalstadion. En het einde is nog niet in zicht.

Het voetbalseizoen 2018/2019 samenvatten voor FC Den Bosch is eigenlijk niet te doen. Daarvoor gebeurde er simpelweg te veel. En dat begon eigenlijk al vorige zomer toen duidelijk werd dat Kakhi Jordania de zieltogende club wilde overnemen. Het geld van de jonge Georgische zakenman moest de roemruchte club weer opstuwen in de vaart der volkeren. Maar dat was buiten de KNVB gerekend.

Volgens de eigen nieuwe regels moest de voetbalbond de geplande overname eerst nog ‘even’ goed- of afkeuren. Dat ‘even’ duurt tot op de dag van vandaag. Eind maart zei de licentiecommissie nee tegen de plannen van Jordania, maar daartegen tekende FC Den Bosch bezwaar aan bij de Commissie van Beroep. De uitspraak daarvan laat nog altijd op zich wachten.

In de tussentijd werkte FC Den Bosch, met Jordania als ‘extern financier’ en steeds weer tegenstrijdige berichten uit Zeist, een volledig voetbalseizoen af. Daarin verrichte Wil Boessen in eerste instantie een ware krachttoer. De 54-jarige Limburger, begonnen aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van FC Den Bosch, smeedde een verrassend geheel van de Brabantse spelers die hij nog had én de buitenlanders die door Jordania in augustus vorig jaar in no-time naar De Vliert werden gehaald.

Toen Boessen zijn elftal op de rails had staan leek dat niet meer te stoppen. FC Den Bosch won acht duels op rij en bleef een reeks van vijftien wedstrijden (twaalf zeges en drie gelijke spelen) ongeslagen. En passant werden het winterkampioenschap en de winst in de tweede periode meegepikt. En toen kwam de klad erin. Vanaf half januari won FC Den Bosch nauwelijks meer. Vijftien duels: twee zeges, vijf keer gelijk en acht keer verlies. Op de ranglijst duikelde de ploeg van de eerste naar de zesde plaats. Het kostte de kop.

Verwachtingen

De spelers die hij in de winterstop haalde, pakten stuk voor stuk verkeerd uit. Heracles-huurling Vincent Vermeij, NEC-huurling Brahim Darri, NAC-huurling Jurich Carolina: niet een van hen bracht wat er vooraf verwacht werd. In het eindrapport over dit seizoen (waarin de vijftien spelers met de meeste basisplekken zijn opgenomen) komen zij niet eens voor.

Na het ontslag van Boessen kwam er zowaar nog een ommekeer. FC Den Bosch flirtte even met Willem van Hanegem als nieuwe hoofdcoach, maar uiteindelijk maakten de voormalige assistenten Erik van der Ven en Paul Beekmans als interims het seizoen af, met Van Hanegem als adviseur op de achtergrond. Den Bosch won zijn laatste twee duels en werd nog vierde. Daarna ging het in het tweeluik met Go Ahead Eagles in de play-offs pas in de laatste minuut fout. Vol vraagtekens wacht FC Den Bosch nu de toekomst af. Gaat de overname door? Wie wordt de nieuwe directeur? Wie wordt de hoofdtrainer? Welke spelers blijven er en welke komen er? Saai is het dus nog steeds niet in De Vliert.

Hoogtepunten: Het absolute hoogtepunt voor FC Den Bosch was het winnen van de tweede periode. Dat gebeurde op zondag 13 januari met een klinkende 2-6-zege bij FC Dordrecht.

Het winterkampioenschap is geen officiële prijs, maar dat FC Den Bosch op 22 december als nummer 1 van de Keuken Kampioen Divisie de winterstop inging zorgde toch voor grote vreugde bij club én aanhang.

Dieptepunten: Het getreuzel van de KNVB met het al dan niet goedkeuren van de overname van de club door Kakhi Jordania zorgde voor een aanhoudende reeks dieptepunten. Op dit moment is er nog steeds niets zeker.