Het strijdplan van FC Den Bosch-coach Jack de Gier werkte perfect in Den Haag

FC Den Bosch stunt in Den Haag; pracht­goals leveren drie punten op

Het fraaie openingsdoelpunt van FC Den Bosch in Den Haag had een vol stadion verdiend. Maar het was leeg, vanwege een straf voor ADO na rellen in de play-offs vorig seizoen. De Bosschenaren pakten er wel hun eerste punten van het seizoen: 0-2.

14 augustus