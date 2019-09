Het thuisgevoel van FC Den Bosch-aanwinst Alexander Laukart

Miedema moet de nieuwe spits van FC Den Bosch worden

1 september In zijn zoektocht naar een nieuwe spits is FC Den Bosch uitgekomen bij Lars Miedema van Jong PEC Zwolle. Manager Voetbalzaken Bert Ruijsch bevestigde zondagavond dat het de bedoeling is dat de 19-jarige aanvaller maandag in De Vliert een contract tekent voor de rest van dit seizoen.