Hoe de Amerikaanse dollars FC Den Bosch snel omhoog kunnen stuwen: ‘Interessanter om te blijven’

Of Engels al de voertaal is in De Vliert? En making Den Bosch great again. Het is de typisch Bossche humor die past bij de FC nu de club officieel voor een merendeel in Amerikaanse handen is. Het is nog wachten op groen licht van de KNVB, dat duurt vermoedelijk nog enkele weken, en daarna delen de vijf Amerikaanse investeerders hun plannen met de buitenwacht. Maar dat er veel, heel veel, zal veranderen bij FC Den Bosch mag duidelijk zijn.