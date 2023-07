Hoe een oefenpotje tegen Jong Ajax een halve clash tegen het ‘echte’ Ajax werd voor FC Den Bosch: 2-2

Het had hem blij verrast, zei FC Den Bosch-trainer Tomasz Kaczmarek. De mededeling in het begin van de week dat Ajax in het onderlinge oefenduel niet aan zou treden met de beloften, maar met het eerste elftal. ,,Wij willen graag oefenen tegen competitieve tegenstanders. Dan is dit er natuurlijk wel eentje.”

Voor Ajax paste het oefenpotje, het eerste onder de nieuwe coach Maurice Steijn, mooi in het schema na de eerste anderhalve trainingsweek. FC Den Bosch kon de test goed gebruiken na drie weken trainen, waarbij er al twee keer geoefend was tegen Duitse beloftenteams: 0-0 bij Borussia Mochengladbach O23 en een 2-0-verlies bij Schalke 04 O23.

Dat verschil in voorbereiding gaf al aan dat er zaterdag in Amsterdam sprake was van een ongelijke strijd. Ook op het veld liet FC Den Bosch, zeker in de eerste helft, zien een stuk verder te zijn dan de opponent. Maar hé, de tegenstander was natuurlijk wel Ajax. Met een aantal gerenommeerde namen die zich geen afgang tegen FC Den Bosch konden permitteren.

Flater van Pasveer

Toch ging het in de zestiende minuut akelig mis voor de thuisclub. Doelman Remko Pasveer speelde de bal pardoes in de voeten van Jaron Vicario en de nieuweling van FC Den Bosch, met een verleden bij - jawel - de jeugd van Feyenoord, schoot meteen raak: 0-1. Vlak voor rust liet Vieiri Kotzebue nog een enorme kans op een tweede Bossche treffer liggen.

Na rust begon het grote gewissel. Ajax veranderde nu in een klap wel in Jong Ajax en bij FC Den Bosch liet Kaczmarek geleidelijk ook meer en meer jeugdspelers instromen. Het kwam het spel niet ten goede, al schoot Tomas Kalinauskas voor FC Den Bosch nog op de paal. Meteen nadat jeugdspeler Yannick Keijser uit een hoekschop van Anass Ahannach de 0-2 voor FC Den Bosch had binnengekopt, kwam Ajax binnen vier minuten terug tot 2-2. Doelpuntenmakers: de beloften Gabriel Misehouy en David Kalokoh.

De uiteindelijke uitslag had voor hem geen waarde, zei Kaczmarek na afloop. ,,Natuurlijk zijn de spelers teleurgesteld dat ze hier de winst nog weggeven, maar het gaat in deze duels niet om de uitslag. Ik wil de dingen zien waarop we getraind hebben en dat zag er zeker in de eerste helft goed uit.”

Wij hebben nog wel wat versterkin­gen nodig. Hopelijk komen die de komende tijd nog Tomasz Kaczmarek, Trainer FC Den Bosch

Opvallend in die eerste helft: Kaczmarek stuurde zijn ploeg met een 3-4-3-formatie het veld in, met Rik Mulders als linkeraanvaller. Bij FC Den Bosch startte ook de Duitse testspeler Julius Schell, maar die viel al na negen minuten uit met een hamstringblessure. Verder deden Joey Konings, Steven van der Heijden, Faris Hammouti, Danny Verbeek en Jordy van der Winden niet mee door blessures.

Ondanks het aanvaardbare resultaat weet Kaczmarek dat FC Den Bosch er nog lang niet is. ,,Nee, wij hebben nog wel wat versterkingen nodig. Hopelijk komen die de komende tijd nog.”

Edwin van der Sar

FC Den Bosch en Ajax werkten hun oefenwedstrijd zaterdag op De Toekomst af op een trainingsveld, zonder publiek. De wedstrijd stond ook in het teken van Edwin van der Sar. De 52-jarige voormalig directeur en oud-doelman van Ajax belandde vrijdag tijdens zijn vakantie in Kroatië op de intensive care vanwege een hersenbloeding en ligt nog altijd in zorgelijke toestand in het ziekenhuis in Split. De spelers van Ajax kwamen voor het duel allemaal het veld op met een keepersshirt met daarop de naam van Van der Sar.

Vrijdag wacht het volgende oefenduel voor FC Den Bosch, opnieuw zonder publiek, in Eindhoven tegen Jong PSV. Kaczmarek lachend: ,,Tenzij we deze week weer een telefoontje krijgen dat ook PSV met het eerste elftal wil spelen...”

Ajax - FC Den Bosch 2-2 (0-1). 16. Vicario 0-1, 71. Keijser 0-2, 73. Misehouy 1-2, 75. Kalokoh 2-2.

Gele kaarten: Ikeshita en Akanni (beiden FC Den Bosch).

Opstelling FC Den Bosch: Roggeveen (46. Vrolijks); Schell (9. Maas, 77. Van de Ven), Van Grunsven (59. Akanni), Van den Bogert (46. Laros); Gyamfi (59. Barglan), Ikeshita (46. Leijten), Zelalem (31. Boumassaoudi, 46. Ogbaidze), De Groot (59. Van Bakel); Vicario (59. Keijser), Kotzebue (54. Kalinauskas), Mulders (46. Ahannach, 77. Goutier).