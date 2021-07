Hugo Botermans hoopt op voetbaltoekomst bij FC Den Bosch: ,,Brabant bevalt me wel”

FC Den Bosch maakt er drie in Zaltbommel tegen Nivo Sparta

11:03 FC Den Bosch heeft ook zijn tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding gewonnen. Na de 2-5-winst bij Nooit Gedacht in Geffen van vorige week werd het nu 0-3 bij Nivo Sparta in Zaltbommel. Opnieuw zat er dus geen monsterscore in tegen een amateurclub. Daarvoor lag het tempo van de wedstrijd veel te laag.