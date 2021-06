Hugo Botermans, Wout Neelen en Anton Fase op proef bij FC Den Bosch

De Bossche promotie­held van NEC heeft heel wat hobbels overwonnen: ‘Heb veel mensen verrast’

28 mei Eens was Souffian El Karouani (20) een onontdekte dribbelaar op de Bossche amateurvelden, nu is hij de man van dé assist in de promotiewedstrijd van NEC. Ook dankzij zijn vader, die hem als jochie telkens weer naar Utrecht bracht en ‘Souf’ alsnog zag slagen. ‘Ik heb veel mensen verrast, denk ik.’