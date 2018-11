IJzersterk FC Den Bosch evenaart ongekende succesreeks uit kampioensjaar: acht zeges in beeld

clubrecordFC Den Bosch is in bloedvorm. Zondagmiddag werd op bezoek bij Telstar de achtste overwinning op rij geboekt (1-4). Een evenaring van het clubrecord uit het seizoen 2000/2001, toen de Bosschenaren onder trainer Jan Poortvliet uiteindelijk kampioen werden.

Zelfs de meest fanatieke sceptici kunnen er niet meer omheen. De entree van de nieuwe, vermogende Georgiër Kakhi Jordania heeft FC Den Bosch geen windeieren gelegd. De komst van de zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania heeft de eerstedivisionist een boost gegeven.

Nadat Jordania de sleutel van de Vliert in handen kreeg, werden in razend tempo voetballers uit alle windstreken aan de selectie toegevoegd. De FC leek de afgelopen jaren vastgeroest in het rechterrijtje van de eerste divisie, maar de Georgische onderhoudsbeurt heeft de motor weer aan de praat gekregen. Sterker nog, de bolide is niet meer af te stoppen. In Den Bosch durven de supporters weer te dromen. De ploeg van trainer Wil Boessen draait op volle toeren. Dat zorgde nu al voor achtereenvolgende zeges. De recordreeks op een rij.

28 september: Verlossende zege in de Vliert

De druk op trainer Wil Boessen is al overal voelbaar. Ondanks de flinke kwaliteitsimpuls kennen de Bosschenaren een teleurstellende start van het seizoen. Van laagvliegers FC Volendam en Helmond Sport is weliswaar gewonnen, maar de thuisnederlagen tegen RKC en Almere City doen pijn. De druk is opgevoerd. In het vierde thuisduel van het seizoen kunnen de supporters in de Vliert eindelijk met een tevreden gevoel naar huis. De beloften van AZ zijn kansloos in Den Bosch. Rauno Sappinen, Sven Blummel en Imran Oulad Omar verzorgen de treffers. Ferdy Druijf redt in de slotfase de Alkmaarse eer.

Volledig scherm Imrane Oulad Omar in extase na zijn treffer tegen Jong AZ. © proshots

5 oktober: Bosschenaren maken indruk in de Geusselt

In de achtste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie moet FC Den Bosch naar Maastricht. Daar wacht MVV in de immer sfeervolle Geusselt. Geen varkentje dat normaliter zomaar gewassen wordt voor de ploeg van Boessen. Daarnaast zijn de Limburgers het seizoen meer dan uitstekend begonnen. Het wordt echter een walk-over voor de Bosschenaren, die indruk maken. Net als de week ervoor komen Sappinen en Blummel op het scoreformulier terecht. Daarnaast werkt Stefano Beltrame de bal tegen de touwen. Voor de tweede keer houdt Wouter van der Steen de 'nul’. De 0-3 zege wordt uitbundig gevierd. FC Den Bosch lijkt de weg naar boven langzaam te vinden.

Volledig scherm Aanvoerder Danny Verbeek houdt collega Ricardo Ippel af. © Orange Pictures

12 oktober: Drie-op-een-rij

De achtereenvolgende overwinningen lijken vertrouwen te hebben gegeven. FC Den Bosch is in het duel met FC Dordrecht heer en meester. Juist in een periode in de wedstrijd waarin de gasten brutaler worden, wordt er toegeslagen. Als een typische Italiaanse sluipschutter slaat Stefano Beltrame toe. De Italiaan verovert de bal, waarna een vrije doortocht volgt. Beltrame is uiterst koel: 1-0. De derde zege op rij komt in de Vliert niet meer in gevaar.

Volledig scherm Stefano Beltrame viert zijn treffer met de fans van FC Den Bosch. © Peter van Gogh

19 oktober: Sfeervolle derby prooi voor FC Den Bosch

Liefst 250 supporters reizen er mee naar Oss, waar de wedstrijden tegen TOP op het programma staat. De derby, die de laatste jaren ietwat door stof bedekt was, is weer een echte derby. Oussama Bouyaghlafen wordt het goudhaantje van de ploeg van Boessen. Hij verzilvert een te korte terugspeelbal van de Ossenaren. Het is de enige treffer in het duel. Het betekent de vierde zege op rij voor FC Den Bosch, een ongekende weelde.

Volledig scherm Oussama Bouyaghlafen werkt de bal tegen de touwen. © Peter van Gogh

26 oktober: Ook FC Eindhoven aan de zegekar gebonden

Voor het eerst in vier duels moet doelman Van de Steen een tegentreffer slikken. Het weerhoudt de Bosschenaren er echter niet van om zege nummer vijf op rij te boeken. De ploeg van Boessen lijkt helemaal los en grijpt net naast de periodetitel. Het mag de pret echter niet drukken. Nicolas Romat schiet de bal in de kruising, waarna FC Eindhoven gelijkmaakt. Treffers van Beltrame en Blummel trekken de overwinning over de streep: 3-1.

Volledig scherm Beltrame schiet met scherp. De Italiaan maakt de 2-1 in duel met FC Eindhoven. © Toin Damen

5 november: Genesteld in de top

Het ging allesbehalve van een leien dakje, maar FC Den Bosch boekt ook in de uitwedstrijd tegen Jong PSV een overwinning. Nummer acht alweer van het seizoen, waarvan een lopende reeks van zes. Makkelijk gaat het niet in Eindhoven, waar Danny Verbeek en Blummel node gemist worden. Lang lijkt de wedstrijd uit te monden in een bloedeloze 0-0. Negen minuten voor tijd viel de goal dan toch nog. Invaller Luuk Brouwers zet vanaf de rechterkant voor en de hoog opspringende Stefan Velkov kopte hard in. Door de winst stijgt FC Den Bosch naar de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Volledig scherm Torenhoog komt Stefan Velkov boven zijn tegenstanders uit. De kogelharde kopstoot belandt tegen de touwen. © Thomas Bakker

9 november: Tiental Bosschenaren klopt titelfavoriet Twente

Voortvarend is de start van FC Den Bosch in duel met titelfavoriet en Keuken Kampioen Divisie-grootmacht FC Twente. Na de openingstreffer van Beltrame kopt Velkov in de 24ste minuut al de 2-0 tegen de touwen. Virtueel staat de ploeg van Boessen zelfs even bovenaan. Side siddert en scandeert ‘Wij staan bovenaan, wij staan bovenaan.’ Nog voor rust doet Tom Boere namens de Tukkers wat terug. Als in de tweede helft Velkov zijn tweede gele kaart pakt, is het vrouwen en kinderen eerst. Van der Steen en zijn achterhoede capituleren echter niet. FC Den Bosch komt binnen in de top-3.

Volledig scherm De spelers van FC Den Bosch vieren de overwinning op Twente uitbundig. © Joep Leenen/ProShots

18 november: Clubrecord uit kampioensjaar geëvenaard

Op zondagmiddag 18 november ligt een clubrecord voor het oprapen. Bij een overwinning in Velsen-Zuid, op Telstar, boekt FC Den Bosch de achtste zege op rij. De ploeg van Boessen begint voortvarend. Danny Holla prikt al vroeg de openingstreffer. Een fabelachtige omhaal van Telstar-aanvoerder Korpershoek brengt de thuisploeg echter snel langszij. Pas in de tweede helft nam FC Den Bosch definitief afstand. Leo Vaisanen maakt er 1-2 van, waarna Jort van der Sande en Danny Verbeek de voorsprong uitbouwen. De Bosschenaren pakken het record en doen uitstekende zaken. Samen met Go Ahead Eagles en Sparta is een kleine kopgroep in de ranglijst van de competitie geformeerd. Alle andere volgen op gepaste afstand.