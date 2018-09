In Helmond zullen ze FC Den Bosch-doelman 'Woody' Van der Steen nooit vergeten

De knuffel van zijn oude keeperstrainer Rein van Duijnhoven, ondanks een 0-2 nederlaag voor Helmond Sport, zei eigenlijk genoeg. Wouter van der Steen mag inmiddels dan wel onder contract staan bij FC Den Bosch, in zijn hart houdt hij nog altijd een plekje over voor Helmond Sport én de echte clubmensen bij Helmond Sport voor hem. ,,Ik heb hier tien jaar gespeeld. Dat doet iets met je. Sportief en als mens. Ik vond het ook écht tof hoe ik hier ontvangen werd", aldus Van der Steen, die vrijdag als keeper van FC Den Bosch voor het eerst terugkeerde in Helmond.