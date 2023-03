In uitwedstrijden is FC Den Bosch de allerslechtste

FC Den Bosch laat ADO met een punt ontsnappen uit De Vliert

Anderhalf uur lang had FC Den Bosch zondagmiddag een overwicht in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, maar de ploeg van trainer Jack de Gier verzuimde om de beslissende tik uit te delen. De koploper in de derde periode ontsnapte daardoor met een 0-0-gelijkspel uit Stadion De Vliert.