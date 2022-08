Ingespeeld FC Den Bosch kijkt verder dan puur de budgetten: ‘Dat is zeker een voordeel voor ons’

Nee, Jack de Gier (53) maakte nog niet eerder mee dat hij vanaf dag één van de voorbereiding al met een complete groep kon werken. Toch is dat bij FC Den Bosch deze zomer het geval en dat is prettig volgens de trainer, die vrijdag in de eigen Vliert aan de competitie start tegen FC Eindhoven.

Vooruit, alleen Asier Cordoba sloot één dag later aan op het trainingsveld. Maar verder was iedereen er al bij, ook versterkingen als Danny Verbeek, Joey Konings en Anass Ahannach. ,,Dat is vrij uitzonderlijk, we hebben zo vanaf dag één aan een bepaald plan kunnen werken. Ik denk dat dat zeker in ons voordeel spreekt”, zegt De Gier, die met FC Den Bosch nu zo’n beetje met het twaalfde of dertiende budget van de Keuken Kampioen Divisie werkt.

Toch mikken de Bosschenaren op de play-offs, er is ook nog ruimte voor één of twee versterkingen. De prioriteit ligt bij een middenvelder, nadat de aanval al behoorlijk versterkt is. De Gier kijkt niet zo naar de budgetten, maar vooral naar de kracht van zijn ploeg. En die is voor een groot deel ook sinds vorig seizoen al bij elkaar, spelers als Victor van den Bogert pakten veel minuten, net als Jordy van der Winden en dan is Dylan Ryan ook weer terug.

Spektakel

En dus start De Gier met vertrouwen aan de competitie, ook nog met een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. En die thuisduels staan onder De Gier over het algemeen bol van spektakel, het is ook niet zomaar dat er ruim 2000 seizoenkaarten zijn verkocht. ,,Dat is ook een beloning van hoe we het vorige seizoen zijn geëindigd, we dekken onszelf nooit in thuis. Dat heeft een paar zeperds opgeleverd, maar ook mooie wedstrijden. Dat past bij ons spel.”

De Gier beschikt tegen FC Eindhoven over een complete groep, alleen jeugdspeler Rein van Hedel kampt met een blessure. Zijn opstelling verklapt hij nog niet, maar die zal niet veel afwijken van de laatste oefenwedstrijd tegen Almere City FC. Wat de trainer van FC Eindhoven, dat vorig seizoen derde eindigde, verwacht? ,,Hun basis is goed, alleen voorin is het nog een beetje zoeken. Maar ik kijk vooral naar onszelf en we zijn er klaar voor”, zegt De Gier.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Ryan Van der Winden; Ahannach, Konings, Van der Heijden; Verbeek, Möller, Cordoba.

Volledig scherm Danny Verbeek was de uitblinker van de voorbereiding bij FC Den Bosch. © Pro Shots / Ron Baltus