Invaller Bolsius lichtpuntje bij eerste thuisnederlaag FC Den Bosch: ‘Voelde meteen goed toen ik erin kwam’

Komst Monaco-huur­ling Bongiovan­ni naar FC Den Bosch is rond, debuut nog niet zondag

4 september FC Den Bosch is het met AS Monaco eens geworden over de huur van Adrien Bongiovanni voor de rest van dit seizoen. De Belgisch/Italiaanse aanvaller (20) haakt volgende week aan bij de selectie van trainer Erik van der Ven.