Invallers schieten FC Den Bosch tegen GVVV naar volgende bekerronde

Na een moeizame eerste helft had FC Den Bosch dinsdagavond na rust twee invallers nodig om de ploeg langs derdedivisionist GVVV naar de tweede bekerronde te schieten. Teun van Grunsven en Nikolaj Möller draaiden een 1-0-achterstand om in een 1-2-voorsprong. Uiteindelijk zorgde Stan Maas ervoor dat de ploeg van trainer Jack de Gier in Veenendaal met 1-3 wist te winnen en in de koker gaat voor de volgende ronde in het toernooi om de KNVB Beker.

De voortekenen waren niet best voor FC Den Bosch. De afgelopen vier seizoenen sneuvelde de club steeds in de eerste ronde van het bekertoernooi. Dinsdag arriveerde de spelersbus van de ploeg van Jack de Gier door oponthoud in het verkeer pas vijf kwartier voor de aftrap op sportpark Panhuis in Veenendaal. Daar maakte een blauw-wit spandoek achter de goal met de tekst ‘Dragon Slayer’ duidelijk dat de thuisploeg aasde op een bekerstunt tegen FC Den Bosch.

Dat bleek, want de wedstrijd was nog geen twee minuten oud toen GVVV de 1-0 binnenschoot. Waar FC Den Bosch de laatste weken in de competitie het patent leek te hebben op vroege goals, kreeg de ploeg er nu zelf een om de oren. Uitgerekend Barry Maguire, vorig seizoen nog basisspeler bij FC Den Bosch, nu amateur in de kleuren van GVVV, kopt de bal door naar Justin Spies die fraai raak schoot.

Wouter van der Steen

De goal was nog maar het begin van de Veenendaalse dadendrang voor rust. De fel spelende thuisclub drong FC Den Bosch voortdurend terug en schiep nog een aantal dotten van kansen op de 2-0. Het was aan een paar goede acties van FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen en de onzorgvuldigheid van de GVVV-aanvallers te wijten dat die niet voor rust viel. Aan de andere kant kwam FC Den Bosch in de eerste helft amper tot een uitgespeelde kans.

Na rust stelde FC Den Bosch echter snel orde op zaken. De Gier had Evan Patoulidis en Dylan Ryan vervangen door Möller en Van Grunsven en die laatste wissel betaalde zich meteen uit. Uit een hoekschop van Danny Verbeek kopte Van Grunsven in de 47ste minuut met zijn eerste balcontact van de wedstrijd de gelijkmaker binnen. De 1-1 zorgde voor meer rust bij FC Den Bosch. Toch bleef ook GVVV gevaarlijk, maar twintig minuten voor tijd schoot Möller uit een kans die hij zelf schiep de 1-2 binnen. Dat was de nekslag voor GVVV. Zeven minuten voor tijd bepaalde Maas bij een scrimmage de eindstand op 1-3.

GVVV - FC Den Bosch 1-3 (1-0). 2. Spies 1-0, 47. Van Grunsven 1-1, 70. Möller 1-2, 77. Maas 1-3.

Scheidsrechter: Bos

Gele kaart: Hoogenboom (GVVV)

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders (82. Van Hedel), Van den Bogert, Ryan (46. Van Grunsven), Maas; Van der Heijden, Hammouti, Ahannach; Verbeek, Konings, Patoulidis (46. Möller).