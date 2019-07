Istvan Bakx duikt op bij tweededivisionist Spakenburg

De wijze waarop de Jordania-dictatuur greep op FC Den Bosch wilde krijgen, riep bedenkin­gen op

10:00 Het spandoek is al weggehaald. ‘In Kakhi we trust’, stond erop. Als uiting van het vertrouwen dat de supporters van FC Den Bosch bleven houden in de ambitieuze plannen van Kakhi Jordania met hun club.