Jack de Gier baalt niet van afgelasting FC Den Bosch: ‘Het komt ons eigenlijk wel goed uit’

FC Den Bosch had het zondag in de uitwedstrijd tegen NEC moeten stellen zonder Jizz Hornkamp, Rik Mulders, Frank Sturing en Ringo Meerveld. Nu het duel is afgelast, hebben die spelers langer de tijd om te herstellen van hun blessures.

Natuurlijk had FC Den Bosch zondag best kunnen voetballen. Willen voetballen zelfs. ,,We hebben de hele week getraind om ons voor te bereiden op deze wedstrijd”, aldus trainer Jack de Gier.

Maar echt rouwig is de coach niet dat de KNVB vrijdagochtend besloot om de uitwedstrijd tegen NEC af te gelasten vanwege het onbespeelbare veld in Nijmegen. Allesbehalve. ,,Het komt ons eigenlijk wel goed uit”, zei De Gier vrijdag na de ochtendtraining. Daar kon hij voor het eerst deze week een beroep doen op Rik Mulders en Frank Sturing, die beiden terugkomen van lichte blessures. De wedstrijd van zondag zou voor hen echter te vroeg gekomen zijn.

Jizz Hornkamp

Hetzelfde geldt voor Jizz Hornkamp en Ringo Meerveld, die er vrijdagochtend allebei nog niet bij waren. Clubtopscorer Hornkamp heeft nog steeds last van zijn heup waardoor hij vorig weekend ook de thuiswedstrijd tegen De Graafschap miste (2-3-verlies).

Volledig scherm Coach Jack de Gier van FC Den Bosch is niet rouwig om de afgelasting van de uitwedstrijd tegen NEC. © Pro Shots / Peter van Gogh

,,Gelukkig valt zijn blessure mee. Hopelijk kan hij volgende week weer aanhaken”, aldus De Gier over Hornkamp. Meerveld kreeg van hem een weekje rust om overbelasting te voorkomen, maar ook het 18-jarige talent voegt zich volgende week wellicht weer bij de groep.

Soufyan Ahannach

Dat geldt ook voor Soufyan Ahannach, die dan voor het eerst mee gaat trainen in stadion De Vliert. De voormalige speler van Brigthon & Hove Albion zou eigenlijk deze week al aanhaken bij FC Den Bosch, maar zag daar in overleg met De Gier vanaf. ,,Dat had niet zoveel zin”, zegt de coach. ,,Met al dat winterweer was het deze week behelpen. Maandag waren de spelers vrij, dinsdag hebben we alleen binnen aan krachttraining gedaan en pas vanaf woensdag, toen het veld sneeuwvrij was gemaakt, zijn we naar buiten gegaan.”

Quote Op de ranglijst is nu niet zoveel eer te behalen voor ons, maar van de vierde periode mogen we best een doel maken Jack de Gier (52), Trainer FC Den Bosch

De Gier verwacht dat het nog wel even zal duren voor Ahannach wedstrijdfit is. ,,Ik reken voor hem eigenlijk op de laatste periode, dus vanaf 19 maart. Daar wil ik me met deze groep sowieso op gaan focussen. Op de ranglijst is nu niet zoveel eer te behalen voor ons, maar van de vierde periode mogen we best een doel maken.”

Volledig scherm Soufyan Ahannach, hier in zijn tijd bij Sparta, haakt volgende week aan bij FC Den Bosch. © foto: Carla Vos

Ahannach zat sinds vorige zomer zonder club en heeft sindsdien voor zichzelf getraind. Hij maakt dit seizoen op amateurbasis af bij FC Den Bosch. ,,Maar hij zal zelf zijn plaats in het elftal moeten verdienen. Het is natuurlijk niet zo dat ik hem zomaar op ga stellen”, aldus De Gier over de speler waarmee hij eerder samenwerkte bij Almere City en Go Ahead Eagles.

Diepgang

De Gier probeerde bij de trainingen van deze week zijn selectie meer diepgang bij te brengen. ,,We hebben heel veel getraind met diepe ballen op onze spitsen. Daar wil ik naar toe. Vooruit voetballen. En nu er meer spelers terugkomen van blessures (naast Mulders en Sturing stond ook Adrien Bongiovanni vrijdagochtend weer op het trainingsveld, red.) krijgen we ook meer mogelijkheden”, zegt De Gier.

De eerstvolgende wedstrijd van FC Den Bosch is nu op vrijdag 19 februari, uit tegen Jong PSV. Wanneer het uitduel met NEC wordt ingehaald is nog niet bekend.