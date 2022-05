Jack de Gier baalt van late gelijkmaker, maar over het hele seizoen is hij best tevreden

Uiteraard was het even slikken voor Jack de Gier toen Helmond Sport in de allerlaatste seconde van de extra tijd nog langszij wist te komen. ,,Wij hadden een ingooi en even later lag de bal bij ons binnen. Dat mag niet natuurlijk”, aldus de coach van FC Den Bosch. ,,Nu eindigen we net niet in het linkerrijtje. Jammer.” Over de periodetitel die met heel veel mitsen en maren nog behaald had kunnen worden, sprak niemand na afloop in Helmond.