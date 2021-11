Jack de Gier heeft corona, William van Overbeek coacht FC Den Bosch tegen De Graafschap

In zijn plaats zit assistent-coach William van Overbeek vrijdag in de dug-out. Voor de 46-jarige trainer uit Uden wordt het zijn vierde wedstrijd als interim-hoofdcoach. Vorig seizoen coachte Van Overbeek FC Den Bosch in de thuiswedstrijd tegen NAC (1-1) en in het uitduel met Excelsior (4-4).