Jack de Gier hoopt met FC Den Bosch een volle Vijverberg stil te krijgen

De Superboeren wisten van de laatste zes competitieduels op de eigen Vijverberg er slechts een te winnen: op ... tegen Almere City (1-0). Drie van de andere vijf thuiswedstrijden gingen verloren. Het laatste treffen in Doetinchem, twee weken geleden tegen FC Dordrecht, eindigde op het nippertje in een 2-2-gelijkspel.

Het grote verschil met die duels: toen mocht er geen of nauwelijks publiek bij zijn. Vrijdag tegen FC Den Bosch zou de Vijverberg wel eens akelig vol kunnen stromen. Maar ook daar is De Gier niet van onder de indruk. ,,Er is niets mooiers dan een vol stadion stil krijgen”, zegt hij.

Ondanks het vertrouwen van de trainer, kan FC Den Bosch niet bogen op een goede serie. De ploeg haalde uit de laatste tien wedstrijden maar een punt. De laatste overwinning dateert van 19 november (1-0 tegen TOP Oss).

Eunice

,,Vorige week hadden we er helemaal naar toe gewerkt om in de thuiswedstrijd tegen Jong PSV voor eigen publiek een einde te maken aan die reeks”, zegt De Gier. Maar die wedstrijd werd door storm Eunice afgelast. ,,Sportief gezien heel jammer, maar het was de enige juiste beslissing”, aldus de coach. ,,Nu moeten we het dus in Doetinchem gaan doen.”

Eerder dit seizoen won FC Den Bosch de thuiswedstrijd tegen De Graafschap met 2-1. De Gier was daar toen zelf door een coronabesmetting niet bij. ,,Toen zaten we in een goede reeks. Daar moeten we nu ook weer naar toe zien te werken.”

Jorn van Hedel en Dylan Ryan zijn nog geblesseerd bij FC Den Bosch. Bij hen voegde zich deze week ook Linus Zimmer, die op de training last kreeg van zijn schouder. Preben Stiers en Torino Hunte zitten weer wel bij de wedstrijdselectie, maar zijn nog niet fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van Grunsven, Van der Winden, Douglas; Van der Heijden, Leijten, Maguire; Cijntje, Möller, Ahannach.