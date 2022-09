Jack de Gier waarschuwt Heracles: ‘Een avondje richting Den Bosch is nooit prettig’

Als nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie stuit FC Den Bosch vrijdagavond in eigen huis op nummer twee Heracles. Trainer Jack de Gier van FC Den Bosch wil dat zijn ploeg het veld in gaat zoals in het thuisduel met PEC Zwolle.

Plotseling vliegen de ballen vanuit alle hoeken erin. Jordy van der Winden haalt van afstand uit en ziet zijn streep via de onderkant van de lat met een harde klap achter de doellijn ploffen. Anass Ahannach werkt een voorzet vanaf de zijkant met een razendknappe halve omhaal in het doel.

Het groepje supporters op de tribune uit kreten van bewondering op deze donderdagochtend. Maar reageert ook gevat. ,,Bewaar dat maar voor morgenavond”, wordt er richting Ahannach geroepen.

Het is de laatste training van FC Den Bosch voor de thuiswedstrijd tegen Heracles van vrijdagavond. Terwijl de spelers op de ene helft van het veld trainen, vinden aan de andere kant, in het strafschopgebied voor het bezoekersvak, reparatiewerkzaamheden plaats aan het nog altijd beschadigde kunstgras. Het zijn de stille getuigen van het vuurwerk dat in de gewonnen thuiswedstrijd tegen TOP Oss (4-1) vanuit dat veld op het vak gegooid werd.

Oefenwedstrijd

Dat is inmiddels bijna twee weken geleden. FC Den Bosch speelde sindsdien geen competitiewedstrijd meer. Maar het goede gevoel van de derbywinst leeft nog altijd in de selectie, zegt trainer Jack de Gier. ,,Dat zag je wel aan de besloten oefenwedstrijd die we vorige week, in onze competitievrije week, tegen Jong FC Utrecht speelden (4-2-winst, red). Toen stonden we binnen een kwartier met 3-0 voor.”

Ook nu is de stemming in de spelersgroep opperbest. ,,Kijk maar naar die afwerktraining”, glimlacht De Gier. ,,Er werd inderdaad opmerkelijk veel gescoord. En dat komt goed uit, want van zo’n laatste training voor de wedstrijd probeer je toch altijd een ‘goed gevoel’-training te maken.”

De sfeer binnen de selectie past eigenlijk niet bij de plaats op de ranglijst waar FC Den Bosch twee na laatste staat. Maar de winst op TOP Oss, na vijf nederlagen op rij, heeft de ploeg zichtbaar een boost gegeven. ,,Hopelijk kunnen we die lijn nu doortrekken. Er komen twee mooie wedstrijden aan”, zegt De Gier.

Eredivisie

Twee zware wedstrijden ook, beseft hij, met vrijdagavond het thuisduel met Heracles en volgende week de uitwedstrijd tegen Willem II. Twee ploegen die vorig jaar nog in de eredivisie speelden. ,,Maar dat zijn de mooiste duels om te spelen. Dat hebben we hier een paar weken geleden ook al tegen de koploper PEC Zwolle laten zien (1-2-verlies, red.). Toen hadden we gewoon moeten winnen. Ik wil dat we deze wedstrijd op dezelfde manier benaderen.”

De Gier ziet Heracles, op dit moment de nummer twee van de ranglijst, als ‘een van de beste clubs in de Keuken Kampioen Divisie’. ,,Maar een avondje richting Den Bosch is nooit prettig”, waarschuwt hij de tegenstander uit Almelo.

FC Den Bosch kan vrijdagavond niet beschikken over Nikolaj Möller. De spits is nog steeds niet hersteld van zijn voetblessure. Ook Teun van Grusven (ziek) en Nick de Groot (gebroken sleutelbeen) ontbreken. De rest van de selectie is fit.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Van der Winden, Maas; Van der Heijden, Leijten, Ahannach; Verbeek, Konings, Patoulidis.