Jack van Raamsdonk mag weer zingen bij FC Den Bosch

Bergsma en Bouyaghla­fen zijn vraagte­kens bij FC Den Bosch

27 februari Het is onzeker of FC Den Bosch vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen MVV kan beschikken over Léon Bergsma en Oussama Bouyaghlafen. Beide spelers ontbraken donderdagochtend tijdens de groepstraining.