Jan van Grinsven 60 jaar: zo scoorde ‘De Sliert van de Vliert’ als eerste eredivisiedoelman ooit

Daarvoor moeten we even terug in de tijd. Op zondag 8 september 1985 keek FC Den Bosch vanaf de 70ste minuut tegen een 1-2 achterstand aan in het thuisduel met Roda JC. In de slotseconden meldde Van Grinsven zich als stormram in het vijandelijke strafschopgebied en kreeg hij de bal vlak voor de doellijn ineens voor zijn voeten: 2-2. De beelden, inclusief de daaropvolgende koprol, zouden de hele wereld overgaan.

,,Mijn goal was makkelijk, ik hoefde hem alleen maar in te tikken. Als ik die had gemist, waren er nog spelers boos op me geweest”, zou Van Grinsven later zeggen. De sluitpost werd zelf ook ooit geklopt door een collega. In de eerste divisie kreeg hij een doelpunt tegen van MVV-doelman Rein van Duijnhoven. „Dat is het ergste wat je kan overkomen.”

Volledig scherm Jan van Grinsven scoort tegen Roda JC. © Screenshot Eredivisie Archief

Clubicoon

Van Grinsven kwam in zijn loopbaan uiteindelijk tot liefst 415 wedstrijden voor FC Den Bosch, waar hij de bijnaam De Sliert van De Vliert kreeg. Tussendoor kwam hij nog 69 keer in actie voor MVV. Naast de intikker tegen Roda JC kende Van Grinsven op andere verschillende manieren een bijzondere carrière.

Zo werd hij in 2008 bijna de oudste speler ooit in het betaalde voetbal. Op 47-jarige leeftijd fungeerde Van Grinsven - op dat moment lid van de technische staf - door personele problemen bij FC Den Bosch als reservedoelman. In actie kwam hij niet meer. Ook verwierf hij bekendheid als de doelman die de bal na de iconische omhaal van Marco van Basten in 1986 uit het net kon vissen.

Na zijn actieve carrière was Van Grinsven onder andere andere als keeperstrainer en teammanager aan FC Den Bosch verbonden. Tegenwoordig is hij commercieel en maatschappelijk ambassadeur van de eerstedivisionist.