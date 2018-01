Jens van Son terug in basis FC Den Bosch

Scherper

FC Den Bosch haalde uit zijn laatste vijf competitieduels slechts twee punten. De laatste zege dateert van 1 december (3-0 tegen Go Ahead Eagles). Boessen is daar niet verontrust over. ,,Het voetbal is nog steeds goed”, meent de coach. ,,We scheppen kansen, maar moeten scherper zijn in de afronding. Maar die bal gaat echt nog wel een keer goed vallen. En natuurlijk willen we presteren, maar het gaat bij ons om meer dan dat. We willen ook talenten ontwikkelen en dat gaat wel goed.”