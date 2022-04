Jeremy Cijntje wachtte 36 maanden en 12 seconden op een doelpunt: ‘Niet te beschrijven dit gevoel’

Hij moest er even aan herinnerd worden, wanneer hij voor het laatst gescoord had, want zelf wist hij het niet precies meer. Op 19 april 2019 was het, deze dinsdag op de kop af drie jaar geleden: RKC Waalwijk - FC Dordrecht 4-4. Jeremy Cijntje maakte destijds de 2-4 voor de bezoekers.