Jeremy Fernandes en Albin Gashi weg bij FC Den Bosch

Beide spelers kwam al langer niet meer voor in de plannen van de coach. Boessen had al eerder laten weten de tweede seizoenshelft niet in te willen gaan met een te grote selectie.

Omdat FC Den Bosch zich onlangs al versterkte met Vincent Vermeij en Levan Jordania, en er nog meer spelers op komst zijn, moeten er ook jongens vertrekken. Fernandes en Gashi zijn wellicht niet de laatste spelers die Den Bosch in deze transferperiode verlaten.

Gashi

Van beide voetballers wordt het contract ontbonden. Gashi keert terug naar Oostenrijk. FC Den Bosch huurde hem het afgelopen half jaar van Rapid Wien. Daarin kwam de 21-jarige Oostenrijker tot twee invalbeurten in de competitie en een in het bekertoernooi. Een keer startte hij in de basis: in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ (3-1-winst) op 28 september. Toen werd Gashi na een helft gewisseld.

Fernandes

Fernandes was bezig aan zijn vierde seizoen bij FC Den Bosch. De 23-jarige Rotterdammer kwam dit seizoen maar tot een optreden in de hoofdmacht. Op 12 oktober speelde hij de hele wedstrijd mee in het gewonnen thuisduel tegen FC Dordrecht (1-0).